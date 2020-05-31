Коронавирус
Коммерсантъ НовосибирскВ Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса
На утро 29 мая в Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперштаб по противодействию вирусу.
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Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая
Комсомольская правда - Кемерово01:07
В Кемерове и Белове обнаружили самое большое количество новых зараженных
Московский комсомолец Кузбасс01:17
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Футбол
Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска
РБК вчера в 21:05
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском вчера в 11:49
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Происшествия
В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США
Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет ехать на саммит «Большой семерки» (G7) в США не из-за эпидемии коронавируса, а из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия вчера в 16:50
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
Армия и оружие
Эксперт Forbes назвал «катастрофически глупой» идею Трампа возобновить ядерные испытания
Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
ПолитРоссия 03:08
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 03:05
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
На свой странице в Инстаграме главный онколог российского Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал признаки, указывающие на злокачественные изменения: стремительный рост родинки, изменение ее цвета, формы, появление зуда или неприятных ощущений.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 10:46
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22