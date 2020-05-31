Коронавирус

Коммерсантъ НовосибирскКоммерсантъ НовосибирскВ Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

На утро 29 мая в Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперштаб по противодействию вирусу.
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Стало известно, где появились новые пациенты с COVID-19 в Кузбассе

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За сутки коронавирусом в Кемерове заболело больше, чем в Новокузнецке

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Футбол

Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Космос

Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
3,8K
Происшествия

В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,5K
Происшествия

Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

РБК вчера в 21:05
22
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
52
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости вчера в 06:05
6
Происшествия

В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
2
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
777
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,4K
Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
419
Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Политика

Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США

Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет ехать на саммит «Большой семерки» (G7) в США не из-за эпидемии коронавируса, а из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия вчера в 16:50
56
Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
1
Путешествия

В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
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Армия и оружие

Эксперт Forbes назвал «катастрофически глупой» идею Трампа возобновить ядерные испытания

Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
ПолитРоссия 03:08
1
Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой

Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
2
Происшествия

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 03:05
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

На свой странице в Инстаграме главный онколог российского Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал признаки, указывающие на злокачественные изменения: стремительный рост родинки, изменение ее цвета, формы, появление зуда или неприятных ощущений.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 10:46
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Кино

Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»

Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
398
Шоу-бизнес

Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
1
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,3K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
5,7K
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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