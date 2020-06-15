Коронавирус
Правоохранительный портал КузбассаВ Кузбассе выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусом
Всего в регионе медицинскую помощь получают 657 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек.
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Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Энергетика
Утром 15 июня цены на нефть существенно снизились
С начала торгов 15 июня цены на нефть снизились по отношению к уровню закрытия бирж на прошлой неделе.
Вести Подмосковья 02:56
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
Челябинск, 14 июня 2020, 18:15 — REGNUM В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники.
REGNUM вчера в 11:15
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта.
ТАСС 03:28
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Общество
Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде
В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
SM News 03:23
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney
В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney.
Профиль вчера в 22:19
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет в октябре
Байопик об известном сценаристе выйдет в октябре 2020 года. Точная дата станет известна позднее.
Piter.tv 13 июня в 08:25
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com вчера в 08:06
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
Армия и оружие
Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей
Для борьбы с целями, летящими на гиперзвуковых скоростях, армия России может использовать доработанные версии систем ПВО "Бук-М3" и С-400, боевого лазера "Пересвет", а также оружие на новых физических принципах, считают эксперты, опрошенные Russia Today.
Российская газета 02:21
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Здоровье
В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники
Европейско-Азиатские новости 02:59
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах
Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 13 июня в 15:23
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Здоровье
COVID-19 обнаружили у 8 воспитанников южно-сахалинской «Полянки»
Коронавирусная инфекция обнаружена у 4 сотрудников детского сада и 8 малышей. Там следует провести повторную дезинфекцию.
АСТВ 02:38
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АМИТЕЛ 02:34
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18