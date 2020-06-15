Всего в регионе медицинскую помощь получают 657 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек.

Энергетика Утром 15 июня цены на нефть существенно снизились С начала торгов 15 июня цены на нефть снизились по отношению к уровню закрытия бирж на прошлой неделе. 22

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня. 31

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 293

Финансы Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта.

Общество Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня. 20

Шоу-бизнес Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney. 7

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 590

Кино Новый фильм Дэвида Финчера выйдет в октябре Байопик об известном сценаристе выйдет в октябре 2020 года. Точная дата станет известна позднее.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 683

Армия и оружие Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей Для борьбы с целями, летящими на гиперзвуковых скоростях, армия России может использовать доработанные версии систем ПВО "Бук-М3" и С-400, боевого лазера "Пересвет", а также оружие на новых физических принципах, считают эксперты, опрошенные Russia Today. 8

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке. 122

Общество В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 33

Здоровье COVID-19 обнаружили у 8 воспитанников южно-сахалинской «Полянки» Коронавирусная инфекция обнаружена у 4 сотрудников детского сада и 8 малышей. Там следует провести повторную дезинфекцию.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Здоровье В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. 303