Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Кузбассе выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 1062 пациента с коронавирусом, 398 человек выписаны, медицинскую помощь получают 657 пациентов, семеро скончались.
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В Новокузнецке снижается прирост больных коронавирусом

Новокузнецк.ру00:47

В Кузбассе осталось всего два района без зараженных коронавирусом

Сибдепо01:03

Специалисты рассказали, где в Кузбассе выявлены новые случаи заражения COVID-19

Avoka.do00:37

20 кузбассовцев заболели COVID-19 в Кемерове, Новокузнецке, Белове и Междуреченске

Кузбасс00:28

Опубликованы новые данные по городам Кузбасса с коронавирусом

ВашГород.ру00:20

В Кемерове зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 за сутки

Вести Кузбасс01:43

Кемерово снова стал лидером по числу новых заражённых коронавирусом в Кузбассе

Газета Кемерова00:21
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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Московский Комсомолец вчера в 09:01
44
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,3K
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
1,3K
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС вчера в 15:04
293
Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
19
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Армия и оружие

ВСУ взяли в окружение Санжаровку и намерены отрезать Дебальцево от Углегорска - Безлер

Про словам Безлера, украинская армия закрепилась на двух высотах, расположенных в трех километрах от Углегорска и, скорее всего, будет стараться отрезать город от Дебальцево, так как атаковать в лоб эти населенные пункты неэффективно.
Российский Диалог вчера в 15:57
2
Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения – привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
194
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
1
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Армия и оружие

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
1
Здоровье

Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье

Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости 00:06
1
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Армия и оружие

МВД Украины признало убийство командира НМ ЛНР Олега Анащенко

Недвижимость.RU вчера в 17:35
7
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Политика

Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня

Международное авиасообщение, ранее приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновят на Украине с 15 июня.
Известия 00:51
1
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
28
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
45
Происшествия

На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших

По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 18:37
1
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 13 июня в 10:25
961
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня вчера в 23:48
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