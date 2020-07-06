Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.
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Междуреченск пятый день подряд лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Московский комсомолец Кузбасс00:33

Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля

Комсомольская правда - Кемерово01:06

Число заражений коронавирусом в Кузбассе превысило 2000 случаев

Сибдепо01:00

Сводка 6 июля на 11:00: подтвердили еще 67 случаев COVID-19, выздоровели 35 пациентов

Кузбасс Первый00:30

В каких городах Кузбасса за сутки нашли заболевших коронавирусом

ВашГород.ру00:29

Междуреченск вновь лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе

Avoka.do00:23

В Междуреченске выявили самое большое число заражённых коронавирусом за сутки в Кузбассе

Газета Кемерова00:11
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Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
15
Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

РБК вчера в 20:09
7
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,4K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,6K
Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
10
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
6
Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС вчера в 17:11
1
Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
15
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
912
Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
477
Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
40
Футбол

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав прибыл в расположение «Кайрата»

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав, который ранее подписал контракт с "Кайратом", прибыл в расположение казахстанского клуба, сообщается в официальном Twitter команды.
РИА Новости 00:51
Наука

Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала

Материал является неупорядоченным, поэтому существовали сложности в понимании расположения атомов в кристаллической решетке.
Evo-rus.com 01:24
69
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,5K
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Гаджеты

Xiaomi представила умный туалет Jenner XS

Jenner XS оснащён технологией интеллектуального подъёма, разработанной компанией самостоятельно.
ITZine.ru 00:55
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
1,9K
Футбол

«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург в ранге чемпиона России

Матч ТВ вчера в 20:34
Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
2
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
2K
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
28
Гаджеты

Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone

Американская компания решила спросить у своих поклонников, нужно ли им в комплекте с iPhone зарядное устройство и наушники.
Astera вчера в 11:29
15
Здоровье

Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку

Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
Невские Новости вчера в 21:27
6
Космос

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
8
Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 15:55
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Гаджеты

Недорогой смартфон OnePlus Nord оснастили очень интересной камерой

Карл Пей Карл Пей подтвердил, что смартфон OnePlus Nord оснащен очень интересной камерой: «В OnePlus Nord установлена камера среднего класса, которая, я уверен, будет очень интересной для пользователей».
iXBT.com вчера в 23:36
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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