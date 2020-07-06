Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.
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Междуреченск пятый день подряд лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки
Московский комсомолец Кузбасс00:33
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Кино
Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»
Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
РБК вчера в 20:09
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Политика
Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны
Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры
В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Футбол
Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав прибыл в расположение «Кайрата»
Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав, который ранее подписал контракт с "Кайратом", прибыл в расположение казахстанского клуба, сообщается в официальном Twitter команды.
РИА Новости 00:51
Наука
Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала
Материал является неупорядоченным, поэтому существовали сложности в понимании расположения атомов в кристаллической решетке.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Гаджеты
Xiaomi представила умный туалет Jenner XS
Jenner XS оснащён технологией интеллектуального подъёма, разработанной компанией самостоятельно.
ITZine.ru 00:55
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург в ранге чемпиона России
Матч ТВ вчера в 20:34
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Гаджеты
Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone
Американская компания решила спросить у своих поклонников, нужно ли им в комплекте с iPhone зарядное устройство и наушники.
Astera вчера в 11:29
Здоровье
Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку
Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
Невские Новости вчера в 21:27
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 15:55
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord оснастили очень интересной камерой
Карл Пей Карл Пей подтвердил, что смартфон OnePlus Nord оснащен очень интересной камерой: «В OnePlus Nord установлена камера среднего класса, которая, я уверен, будет очень интересной для пользователей».
iXBT.com вчера в 23:36
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52