Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.
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Сводка 6 июля на 11:00: подтвердили еще 67 случаев COVID-19, выздоровели 35 пациентов

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В Междуреченске выявили самое большое число заражённых коронавирусом за сутки в Кузбассе

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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

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Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Общество

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России.
Finam.Ru 02:55
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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
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Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирусом заразились 42 человека

Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
ИА 1-Line вчера в 00:43
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

В Сети появилась информация о том, что за непрерывный стаж работы в течение 15 лет полагается дополнительная выплата в размере 10% от общей суммы.
Evo-rus.com 01:43
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Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
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Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
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Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Армия и оружие

В РФ приняли на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО для защиты Крыма

В РФ войска ПВО приняли на вооружение самую передовую и точную в мире систему защиты воздушного пространства.
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 681 тыс. (6736 за сутки).
РБК 00:49
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Общество

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду в Нидерландах

В нидерландском городе Флиссинген спустили на воду первую в миру частную яхту-ледокол.
Секрет фирмы вчера в 10:03
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Певица Дуа Липа поделилась серией снимков в купальнике и восхитила поклонников

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