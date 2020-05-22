Всего в Кузбассе помощь врачей получают 254 пациента с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7740 человек.

В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

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