Коронавирус
REGNUMВ Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе помощь врачей получают 254 пациента с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7740 человек.
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Политика
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 20 мая в 11:17
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 19:14
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья
Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.
REGNUM вчера в 23:45
Политика
Путин отложил призыв в армию выпускников этого года
Осенний призыв в армию выпускников школ этого года будет отложен.
ТВ Центр вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Общество
Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 02:52
Политика
Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу
Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ 20 мая в 05:41
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году
Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства.
Znak.com вчера в 17:28
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика
Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула
Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а системный кризис, который Соединенные Штаты спровоцировали еще 20 лет назад, не закончится.
Политика Сегодня 20 мая в 08:22
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 20 мая в 22:08
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
Здоровье
Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы
Русская Планета 00:09
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru 20 мая в 22:41
Общество
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv вчера в 15:06