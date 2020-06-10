Коронавирус

Вести КузбассВести КузбассВ Кузбассе выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

В Кузбассе выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19.
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Подробнее о событии

В Кузбассе выявили еще 34 новых случая заболевания COVID-19

Правоохранительный портал Кузбасса00:48

Количество больных коронавирусом увеличилось в восьми территориях Кузбасса

Кузбасс01:01

Большинство новых случаев COVID-19 в Кузбассе зафиксированы в Новокузнецке

Вести Кузбасс01:50

Медики рассказали, в каких территориях Кузбасса выявили новых пациентов с COVID-19

Avoka.do00:29

Новокузнецк продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом за сутки

ВашГород.ру01:08

Количество заражённых коронавирусом в Кузбассе снова сильно увеличилось

Сибдепо00:47

Названы территории Кузбасса, где выявлены 34 новых случая коронавируса

Газета Кемерова00:10
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

РБК 02:55
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК вчера в 15:30
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Политика

Оппозиционер отсудил у лидера «Отрядов Путина» 300 тысяч за клевету

Советский районный суд Краснодара обязал лидера «Отряда Путина» Марата Динаева выплатить томскому активисту Сергею Чайковскому 300 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:46
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Политика

WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".
Газета.Ru вчера в 21:34
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
6,2K
Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
25
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия вчера в 17:53
25
Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Авто

Aurus выпустит первую партию седанов Aurus Senat в ноябре

Серийное производство премиальных российских седанов Aurus Senat на мощностях Ford Follers в Елабуге (Татарстан) планируется начать в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 01:15
Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
1
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Коммерсантъ вчера в 14:30
764
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
1,9K
Футбол

Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»

Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Единоборства

Хабиб назвал фаворитов турнира UFC 251

Газета.Ru 02:57
Авто

Оценили последствия ухода Datsun из России

CarsWeek.ru 02:47
Путешествия

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
57
Происшествия

За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
3
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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