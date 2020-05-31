Коронавирус
REGNUMВ Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9796 человек.
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В Кемерове и Белове обнаружили самое большое количество новых зараженных
Московский комсомолец Кузбасс01:17
Оперштаб назвал территории, где были выявлены 25 случаев коронавируса 31 мая
Комсомольская правда - Кемерово01:07
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Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Космос
Директор NASA считает, что партнерство с Роскосмосом останется прочным
Вскоре после запуска Crew Dragon на сайте Роскосмоса была размещена видеозапись с обращением исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.
ТАСС вчера в 20:31
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera 28 мая в 10:20
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Происшествия
За жестокое обращение с детьми наказали жительницу ЕАО
Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы с. Ленинское.
Время Биробиджана вчера в 01:39
Политика
США начали распродавать имущество в Гонконге
Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Lenta.ru 00:30
Происшествия
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика
Российская газета вчера в 12:28
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera вчера в 10:23
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила задержала детей, потушивших Вечный огонь
Школьников подозревают в осквернении Вечного огня на площади Славы в Нижнем Тагиле.
BFM.ru вчера в 17:31
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
Политика
Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов
HotGeo вчера в 04:18
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета вчера в 20:38
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
Здоровье
71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае
Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка.
Kursk.com вчера в 03:25
Общество
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
Финансы
Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
Ведомости вчера в 05:49
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости вчера в 13:06