К пяти годам исправительной колонии общего режима за попытку сбыта героина в крупном размере приговорил Заводский районный суд Кемерова 79-летнюю местную жительницу. Пенсионерку, которая проживала в частном секторе за железнодорожным вокзалом, задержали транспортные полицейские.

В Кузбассе за попытку сбыта героина осуждена 79-летняя пенсионерка

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Общество В России усилились эмиграционные настроения Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Спорт Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.

Общество Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.

Футбол Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно» В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.