Происшествия
RuNews24.ruВ Кузбассе за попытку сбыта героина осуждена 79-летняя пенсионерка
К пяти годам исправительной колонии общего режима за попытку сбыта героина в крупном размере приговорил Заводский районный суд Кемерова 79-летнюю местную жительницу. Пенсионерку, которая проживала в частном секторе за железнодорожным вокзалом, задержали транспортные полицейские.
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В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином
Газета Кемеровавчера в 23:15
Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21
Кемеровская пенсионерка получила 5 лет колонии за продажу героина покойного сына
Интерфаксвчера в 22:13
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