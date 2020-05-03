По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом. 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались.

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

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