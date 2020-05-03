Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом. 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались.
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За сутки в Кузбассе 13 новых случаев заражения коронавирусом

Город новостей00:27

Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая

Комсомольская правда - Кемерововчера в 00:36

Сколько кузбассовцев заболело коронавирусом за сутки

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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Кузбассе

Avoka.do00:12

Число кузбассовцев с выявленным коронавирусом выросло за сутки

VSE42.RU00:20

В Кузбассе выздоровели ещё два пациента с коронавирусом

Газета Кемерова00:28

В Кузбассе от коронавируса вылечились уже 22 человека

Московский комсомолец Кузбасс00:21
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Технологии

Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Общество

В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Гаджеты

Смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro появятся в России

Напомним, Realme 6 получил 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В верхней части смартфона есть отверстие под фронтальную камеру.
Astera вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Общество

Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом

Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Здоровье

Назван основной признак заболевания коронавирусом

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит вчера в 09:47
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль 01 мая в 07:58
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 30 апреля в 06:04
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Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
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Общество

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом

Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
27
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
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Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Экономика

Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина

Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
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Гаджеты

AMD оттеснила Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров

AMD оттеснила Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров.
Ferra вчера в 13:36
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Хоккей

«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва

Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
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Здоровье

В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562

Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru 01 мая в 02:21
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Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ вчера в 11:53
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Общество

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

РИА Новости вчера в 17:26
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