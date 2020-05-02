Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 153 случая заболевания коронавирусом. 20 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались.
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В Кузбассе за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19
Правоохранительный портал Кузбасса00:31
В Кузбассе увеличилось число выздоровевших «коронавирусных» пациентов
Московский комсомолец Кузбасс00:19
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:46, Ашберн
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Общество
Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса
По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35.
ПолитСиб.Ру 30 апреля в 22:59
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости 30 апреля в 05:50
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Авто
Итальянская Lamborghini представит новую модель 7 мая
Совсем недавно говорилось о том, что новая модель компании с двигателем V12 появится в 2024 году.
CarsWeek.ru вчера в 07:11
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 30 апреля в 15:11
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник 30 апреля в 03:42
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Культура
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Чи Сон Хо уверен, что Северная Корея не сообщает о смерти лидера официально потому, что столкнулась со сложной проблемой преемственности.
Инфорос вчера в 13:02
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Общество
Студент назвал необычный симптом коронавируса
Недавно стало известно, что у 10% инфицированных коронавирусом была диагностирована кожная сыпь на животе и руках.
Волгоградская правда вчера в 23:08
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Здоровье
Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов
Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы.
РБК 00:14
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
ТАСС вчера в 16:45
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру вчера в 12:15
Общество
Законы, которые вступают в силу с 1 мая
В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости вчера в 03:25
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс 30 апреля в 10:56
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 06:44