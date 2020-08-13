В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом
«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.В источнике
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В городах-антилидерах Кузбасса по COVID-19 зафиксированы новые случаи смерти пациентов
Московский комсомолец Кузбасс00:17