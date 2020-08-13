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REGNUM
REGNUM

В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.В источнике
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Сибдепо

Коронавирус забрал ещё две жизни за сутки

Сибдепо00:48
ВашГород.ру

Два человека с коронавирусом умерли в Кузбассе

ВашГород.ру00:20
НГС.Кемерово

Коронавирус в Кузбассе: два человека скончались, а 94 — заболели

НГС.Кемерово00:10
VSE42.RU

Число погибших кузбассовцев с COVID-19 возросло

VSE42.RU00:13
Газета Кемерова

Названы осложнения у новых умерших пациентов с коронавирусом в Кемерове и Новокузнецке

Газета Кемерова00:11
Московский комсомолец Кузбасс

В городах-антилидерах Кузбасса по COVID-19 зафиксированы новые случаи смерти пациентов

Московский комсомолец Кузбасс00:17
Комсомольская правда - Кемерово

В Кузбассе у 94 человек подтвердился коронавирус на 13 августа

Комсомольская правда - Кемерово00:28

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России
Петербургский дневник11 августа в 06:20
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах
Газета.Ru21:45

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM11 августа в 01:08
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Минздрав ввел дополнительные выплаты для медиков за выявление рака

Медицинские работники, которые в ходе диспансеризации выявили у пациента злокачественную опухоль, будут получать по 1 тыс. рублей за каждый случай, соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции.
Rambler News Serviceвчера в 05:59
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Объявлены системные требования Marvel’s Avengers — i3 и GTX 950 в деле

Минимальные требования: Windows 10 64-bit; DirectX 12; Центральный процессор: i3-4160 или эквивалент от AMD; Объём оперативной памяти: 8 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD 270 с объёмом памяти не менее 2 ГБ; 75 ГБ свободного места на HDD.
CyberSport.ru22:56
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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