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REGNUM
REGNUM

В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.В источнике
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Сибдепо

Коронавирус забрал ещё две жизни за сутки

Сибдепо00:48
ВашГород.ру

Два человека с коронавирусом умерли в Кузбассе

ВашГород.ру00:20
Комсомольская правда - Кемерово

В Кузбассе у 94 человек подтвердился коронавирус на 13 августа

Комсомольская правда - Кемерово00:28
VSE42.RU

Число погибших кузбассовцев с COVID-19 возросло

VSE42.RU00:13
НГС.Кемерово

Коронавирус в Кузбассе: два человека скончались, а 94 — заболели

НГС.Кемерово00:10
Газета Кемерова

Названы осложнения у новых умерших пациентов с коронавирусом в Кемерове и Новокузнецке

Газета Кемерова00:11
Московский комсомолец Кузбасс

В городах-антилидерах Кузбасса по COVID-19 зафиксированы новые случаи смерти пациентов

Московский комсомолец Кузбасс00:17

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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