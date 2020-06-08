Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 868 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 323 выздоровели.
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Экономика
Минфин выделил 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице
"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.
МордовМедиа 01:42
Происшествия
Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова
РБК вчера в 12:04
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек
Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Общество
Уральцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому
В Екатеринбурге голосование по поправкам в Конституцию России пройдет не только на избирательных участках, но и дома.
Российская газета 04:02
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Общество
В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 493 657 человек с COVID-19.
RT на русском 03:36
Политика
Эксперт: во всех партиях есть сторонники поправок в Конституцию
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал недавний опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию РФ.
Газета.Ru 04:24
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Экономика
Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 03:47
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
Советский спорт 01:02
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Экономика
В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Происшествия
Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость
Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53