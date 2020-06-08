Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Энергетика
МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Гаджеты
Huawei P50 уже находится в разработке
ITZine.ru вчера в 11:50
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
Наука
Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Экономика
«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год
Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ вчера в 04:33
Политика
Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
Политика
Революция в США отменяется
Отгремела «черная весна» – самое время подвести ее итоги и рассказать, как бунт изменил Америку.
Взгляд.ру 08 июня в 12:15
Путешествия
В Ростуризме понадеялись начать курортный сезон с 1 июля
Известия вчера в 07:26
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Наука
Обнаружена молекула, сжигающая жир
Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.
MedikForum.ru вчера в 00:18
Футбол
Аленичев раскритиковал трансферы Крала и Тила в «Спартак»
Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Экономика
ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров
Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
Экономика
МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости вчера в 17:23
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ вчера в 08:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09