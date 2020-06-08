Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

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