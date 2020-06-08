Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Количество заражённых коронавирусом в Кузбассе снова сильно увеличилось

Сибдепо00:47

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

РИА Новости00:37

Количество больных коронавирусом увеличилось в восьми территориях Кузбасса

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В Кузбассе выявили еще 34 новых случая заболевания COVID-19

Правоохранительный портал Кузбасса00:48

Медики рассказали, в каких территориях Кузбасса выявили новых пациентов с COVID-19

Avoka.do00:29

Новокузнецк продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом за сутки

ВашГород.ру01:08

Названы территории Кузбасса, где выявлены 34 новых случая коронавируса

Газета Кемерова00:10
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
1
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
44
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
518
Гаджеты

Huawei P50 уже находится в разработке

ITZine.ru вчера в 11:50
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
1
Наука

Глубину Марианской впадины уточнили

Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
111
Экономика

«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год

Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ вчера в 04:33
Политика

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
Политика

Революция в США отменяется

Отгремела «черная весна» – самое время подвести ее итоги и рассказать, как бунт изменил Америку.
Взгляд.ру 08 июня в 12:15
Путешествия

В Ростуризме понадеялись начать курортный сезон с 1 июля

Известия вчера в 07:26
159
Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
41
Наука

Обнаружена молекула, сжигающая жир

Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.
MedikForum.ru вчера в 00:18
3
Футбол

Аленичев раскритиковал трансферы Крала и Тила в «Спартак»

Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
42
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
22
Космос

В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д

Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
8
Экономика

ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров

Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
12
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
3,4K
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости вчера в 17:23
126
Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
19
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
817
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года.
ТАСС вчера в 14:31
7
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
747
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
386
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ вчера в 08:09
129
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
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