Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. Сообщалось, что такое же количество зараженных в Кузбассе было выявлено 11 июня.
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Опубликован перечень кузбасских территорий, где за сутки был вывялен коронавирус
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