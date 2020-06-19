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РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. Сообщалось, что такое же количество зараженных в Кузбассе было выявлено 11 июня.
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В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

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