Коронавирус
Московский комсомолец КузбассВ Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб. Согласно сводке оперштаба на 11:00, 19 июня, за сутки в Кузбассе подтверждён 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
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Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
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Экономика
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RuNews24.ru 00:42
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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
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Политика
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Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Политика
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 17 июня в 08:30
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Состоялся релиз The Last of Us Part II
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В сети появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля»
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Партия роста уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова обратилась в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в отношении двух подведомственных службе организаций — ФБУН «НИИ Дезинфектологии» и ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии».
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В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
Происшествия
В Перми закрыли на карантин хирургическое отделение больницы №2
В Перми на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.
Накануне.Ru вчера в 21:07
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Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
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Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
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RT на русском 00:21
Происшествия
Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде
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Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
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Глава Якутии наградил медицинских работников
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В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
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