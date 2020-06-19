За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб. Согласно сводке оперштаба на 11:00, 19 июня, за сутки в Кузбассе подтверждён 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

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