Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 12 июня – 68 заболевших за сутки.

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

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