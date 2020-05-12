Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

Глава региона добавил, что восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 78 человек. По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом.
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Новые данные по коронавирусу в Кузбассе: девять заболели, восемь выписали

Кузбасс00:52

Число заразившихся коронавирусом новокузнечан приблизилось к 100

VSE42.RU01:52

За сутки в Кузбассе выявили 9 случаев COVID-19

Город новостей00:25

Где за сутки в Кузбассе нашли людей с коронавирусом

ВашГород.ру00:23

Большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на Кемерово

Московский комсомолец Кузбасс00:31

В Кузбассе стало еще больше зараженных коронавирусом

Сибдепо00:34

Названы территории Кузбасса, где выявлены 9 новых случаев коронавируса

Газета Кемерова00:25
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Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
1,7K
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Единоборства

Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт вчера в 01:03
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
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Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек.
ТАСС 02:21
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
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Общество

Глава Приморья считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009.
ТАСС вчера в 21:49
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,3K
Космос

Российские спутники «Канопус-В» сфотографировали Воронеж из космоса

Российские спутники «Канопус-В» сфотографировали Воронеж с высоты примерно 500 км в рамках акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Воронеж 10 мая в 11:19
Экономика

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс 01:12
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Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК вчера в 14:05
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Футбол

Бывший клуб Витселя объявил о банкротстве

Китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай», ранее выступавший под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объявил о банкротстве.
Нева Спорт 01:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.
Metaratings 01:01
Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
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Здоровье

28 новых больных коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба Алтайского края на утро воскресенья, 10 мая, за сутки в регионе еще у 28 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 10 мая в 03:28
198
Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
60
Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
12
Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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