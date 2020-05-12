Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
Глава региона добавил, что восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 78 человек. По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на Кемерово
Московский комсомолец Кузбасс00:31
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ
По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт вчера в 01:03
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Общество
В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек.
ТАСС 02:21
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
Общество
Глава Приморья считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009.
ТАСС вчера в 21:49
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Космос
Российские спутники «Канопус-В» сфотографировали Воронеж из космоса
Российские спутники «Канопус-В» сфотографировали Воронеж с высоты примерно 500 км в рамках акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Воронеж 10 мая в 11:19
Экономика
Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»
После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Энергетика
Brent подорожала до $29,71 за баррель
К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс 01:12
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК вчера в 14:05
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Футбол
Бывший клуб Витселя объявил о банкротстве
Китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай», ранее выступавший под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объявил о банкротстве.
Нева Спорт 01:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.
Metaratings 01:01
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Здоровье
28 новых больных коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба Алтайского края на утро воскресенья, 10 мая, за сутки в регионе еще у 28 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 10 мая в 03:28
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13