В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.

В Кузбассе за сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом

Экономика Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). 5

Общество В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.

Общество Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.

Энергетика Нефть преодолела отметку $31 за баррель Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. 5

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Общество ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку» Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 5

Здоровье Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении. 1K