Коронавирус
REGNUMВ Кузбассе за сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом
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В каких городах кузбассовцы вылечились от коронавируса на 15 мая
Комсомольская правда - Кемерово02:21
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Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10–17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК вчера в 17:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 13 мая в 04:05
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса
За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.
Pravda.Ru 03:48
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 15 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Происшествия
Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане
Газета.Ru вчера в 21:36
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Инфорос вчера в 05:29
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать
Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb вчера в 15:15
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
Общество
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно.
Lenta.ru вчера в 19:06
Гаджеты
Чип Snapdragon 875 и подэкранная камера: каким может быть смартфон Xiaomi Mi 11
3DNews 02:49
Общество
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку»
Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ПРАЙМ 00:00
Здоровье
Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.
News.ru вчера в 12:48
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Политика
РКК «Энергия» сменит гендиректора, сообщил источник
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост - ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 02:52
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:24
Здоровье
«Единая Россия» собрала 402 млн рублей на помощь в пандемию
Москва, 14 мая 2020, 17:59 — REGNUM «Единая Россия» собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований.
REGNUM вчера в 10:59
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41