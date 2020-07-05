По данным оперативного штаба, на 5 июля коронавирус диагностировали ещё у 74 пациентов. При этом скончалась ещё одна пациентка. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии.

В Кузбассе за сутки заболели коронавирусом ещё у 74 человек

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