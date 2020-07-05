Коронавирус
ВашГород.руВ Кузбассе за сутки заболели коронавирусом ещё у 74 человек
По данным оперативного штаба, на 5 июля коронавирус диагностировали ещё у 74 пациентов. При этом скончалась ещё одна пациентка. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии.
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Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерово01:28
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Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 03 июля в 13:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка
Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч
По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
Известия 02:30
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина впечатлила красотой Ольгу Бузову
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в короткой юбке и красной рубашке.
Актуальные Новости 02:15
Происшествия
В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта
News.ru вчера в 17:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02 июля в 04:47
Транспорт
Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем
Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 03 июля в 05:29
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Наука
В России создали кристаллы для сверхбыстрой магнитно-оптической памяти
Ученые нашли у кристаллов из соединения железа, кислорода и бария с вкраплениями титана необычные физические свойства, благодаря которым их можно использовать для создания сверхбыстрой памяти для компьютеров.
ТАСС Наука 02 июля в 09:50
Шоу-бизнес
Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 кг
Взгляд.ру 03 июля в 14:39
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного группа, обнаруженный в Китае, может вызвать очередную пандемию, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Газета.Ru 03 июля в 13:48
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня вчера в 12:05
Здоровье
Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
Шоу-бизнес
Айза Анохина призналась в любви бывшему мужу
Айза Анохина призналась в любви бывшему мужу Айза Анохина заинтриговала публику новыми сериями реалити-шоу "Супер Айза" со своим участием.
Экспресс газета 02 июля в 14:22
Здоровье
Более 200 южноуральцев за сутки выздоровели от коронавируса
Количество выздоровевших ковидных пациентов существенно превысило суточный прирост заболеваемости: накануне выписали из больниц 201 человека.
Эхо Москвы в Челябинске 02:19
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
Общество
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
«В Российской Федерации проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 01:58
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей 03 июля в 02:21
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57