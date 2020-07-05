Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руВ Кузбассе за сутки заболели коронавирусом ещё у 74 человек

По данным оперативного штаба, на 5 июля коронавирус диагностировали ещё у 74 пациентов. При этом скончалась ещё одна пациентка. У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии.
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В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом

Сибдепо00:32

Власти раскрыли возраст новой умершей в Кузбассе с COVID-19

Московский комсомолец Кузбасс01:21

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 2 тысячи человек

Avoka.do00:10

В Кузбассе умер двенадцатый пациент с COVID-19

РИА Новости00:21

Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово01:28

В Кузбассе погибла ещё одна женщина с диагнозом коронавирус

ВашГород.ру00:22

Оперштаб опубликовал данные о погибшей пациентке с COVID-19 в Кузбассе

Газета Кемерова01:10
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Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 03 июля в 13:30
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
8
Шоу-бизнес

Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
21
Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч

По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
Известия 02:30
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
23
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
42
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
4
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина впечатлила красотой Ольгу Бузову

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в короткой юбке и красной рубашке.
Актуальные Новости 02:15
1
Происшествия

В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

News.ru вчера в 17:33
1
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Здоровье

Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ

Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
295
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
41
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02 июля в 04:47
1,2K
Транспорт

Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем

Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 03 июля в 05:29
8
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
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Наука

В России создали кристаллы для сверхбыстрой магнитно-оптической памяти

Ученые нашли у кристаллов из соединения железа, кислорода и бария с вкраплениями титана необычные физические свойства, благодаря которым их можно использовать для создания сверхбыстрой памяти для компьютеров.
ТАСС Наука 02 июля в 09:50
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Шоу-бизнес

Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 кг

Взгляд.ру 03 июля в 14:39
Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного группа, обнаруженный в Китае, может вызвать очередную пандемию, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Газета.Ru 03 июля в 13:48
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Шоу-бизнес

Харламов резко похудел после расставания с Асмус

В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня вчера в 12:05
Здоровье

Больному COVID врачу отказали делать КТ из-за полноты

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей Врач-гинеколог Галина Лебедева из города Уяра Красноярского края умерла от коронавируса.
Толк 00:36
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Шоу-бизнес

Айза Анохина призналась в любви бывшему мужу

Айза Анохина призналась в любви бывшему мужу Айза Анохина заинтриговала публику новыми сериями реалити-шоу "Супер Айза" со своим участием.
Экспресс газета 02 июля в 14:22
2
Здоровье

Более 200 южноуральцев за сутки выздоровели от коронавируса

Количество выздоровевших ковидных пациентов существенно превысило суточный прирост заболеваемости: накануне выписали из больниц 201 человека.
Эхо Москвы в Челябинске 02:19
1
Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
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Общество

В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

«В Российской Федерации проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 01:58
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Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей 03 июля в 02:21
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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