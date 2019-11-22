Происшествия
REGNUMВ Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением
Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины. Он пытался скрыть преступление, расчленив тело жертвы, сообщает 22 ноября пресс-служба регионального главка СКР. По предварительным данным, преступление произошло 21 ноября в поселке Бачатском.
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27
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Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей отменен
Сегодня днем министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей, который согласно ранее опубликованному приказу Минздрава должен был завтра, 22 ноября, вступить в права.
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Экономика
Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей
Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Экономика
Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Авто
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
С учетом глобального спроса на кроссоверы начать решили с сегмента SUV. Пионером электрической эры стал компактный Lexus UX 300e.
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Происшествия
В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное
По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Экономика
Воронежская область получит 1,2 млрд рублей за успехи власти
Сумма гранта составит 1,197 млрд рублей. Воронежская область получила самый большой транш из чернозёмных регионов.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась до белья в центре Петербурга
Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Политика
Диалог России и США по Сирии необходим, заявили в российском МИД
Российская сторона поддерживает диалог с США по Сирии, несмотря на то, что американцы находятся там незаконно, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Шоу-бизнес