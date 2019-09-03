с чего всё началось

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФССП. Как отмечается, концентрация вещества повышена в четыре раза.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне "Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Армия и оружие ДНР: ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами жилые дома в Зайцево Информацию об обстреле жилых домов в поселке Зайцево зажигательными боеприпасами подтвердил глава городской администрации Горловки Иван Приходько, сообщив, что один из домов полностью сгорел.

Авто У BMW i3 и i8 появились особые версии Баварский автопроизводитель объявил о старте продаж лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, которые выйдут тиражом в 900 и 200 экземпляров соответственно.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Армия и оружие Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка» Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.

Авто АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году Российская компания готовит крупный рестайлинг своего внедорожника. Напомним, что Lada 4x4 выпускается российской маркой с 1977 года.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах В начале августа посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио в отношении действий России на Курилах.

Общество Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Футбол Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.

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Политика Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

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Энергетика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.