Общество

Газета.RuГазета.RuВ Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФССП. Как отмечается, концентрация вещества повышена в четыре раза.
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 Мариинского городского суда Кемеровской области говорится, что объемная активность радона в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения превысила норму более чем в четыре раза.
Znak.com00:56

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
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