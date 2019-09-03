Общество
Газета.RuВ Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФССП. Как отмечается, концентрация вещества повышена в четыре раза.
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с чего всё началось
В сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области говорится, что объемная активность радона в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения превысила норму более чем в четыре раза.Znak.com00:56
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В Мариинске суд приостановил деятельность детского сада «Аленка» из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона
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