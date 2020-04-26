Коронавирус
ТАССВ Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
Всего в Кемеровской области инфицирован 91 человек, сообщил в субботу официальный Telegram-канал регионального оперативного штаба. "За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля
Комсомольская правда - Кемерово00:20
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