Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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В Кемеровской области завели уголовное дело об издевательствах над заключенными СИЗО

Дождь07:47

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Известия07:46

СК завел дело после издевательств над кузбасскими заключенными

Тайга.инфо07:50

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

ТАСС07:28

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

РИА Новости07:19

Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных

Комсомольская правда - Кемерово04:11

Прокуратура организовала проверку по видео об избиении заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова01:50
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Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

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Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника

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Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
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Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
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Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет

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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером

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Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе

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Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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