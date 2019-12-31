Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

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Интернет Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.