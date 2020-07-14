Политика
Газета.RuВ ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края
В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке.
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Экономика
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Игры
Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля
3DNews вчера в 12:18
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета.
Evo-rus.com 09:16
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Хоккей
Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Происшествия
В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала
В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
Росбалт 06:11
Происшествия
В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Общество
В Томской области установили автора фотографий из местного морга
Rambler News Service 08:45
Политика
Трамп поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши
«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием!» — написал он в своём Twitter.
RT на русском 19:36
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости 16:32
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru вчера в 08:22
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Наука
Физики объединят две теории времени
Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
Популярная механика 11:18
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости 17:54
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России 05:46