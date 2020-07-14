Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края

В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

В ЛДПР назвали трех кандидатов на смену Фургала

URA.Ru19:25

Названы кандидаты на смену Фургала от ЛДПР

Телеканал 360°18:24

Жириновский считает, что врио губернатора Хабаровского края должен быть представитель ЛДПР

ТАСС18:54

В ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края

Газета.Ru19:24

Названы имена возможных преемников Фургала

Lenta.ru18:01

ЛДПР назвала кандидатов на смену Фургалу

Коммерсантъ17:22

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

РБК16:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:02, Ашберн
Экономика

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
19
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
594
Игры

Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля

3DNews вчера в 12:18
4
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
251
Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета.
Evo-rus.com 09:16
105
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
762
Общество

Российские стюардессы составили портрет идеального пассажира

Рамблер 03:22
Экономика

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
687
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
675
Хоккей

Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
471
Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
44
Происшествия

В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала

В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
Росбалт 06:11
1
Происшествия

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Общество

В Томской области установили автора фотографий из местного морга

Rambler News Service 08:45
14
Политика

Трамп поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши

«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием!» — написал он в своём Twitter.
RT на русском 19:36
Политика

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
139
Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
918
Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

РИА Новости 16:32
11
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
194
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
5
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
1
Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru вчера в 08:22
29
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
378
Происшествия

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Lenta.ru 15:39
91
Наука

Физики объединят две теории времени

Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
Популярная механика 11:18
Футбол

«Интер» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Торино" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости 17:54
Кино

Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом

Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России 05:46
1
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное