Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. В эфире телеканала RTVI у Жириновского спросили, могут ли представители ЛДПР прийти на смену Фургалу в виде врио.

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

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