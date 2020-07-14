Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЖириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Напомним, что арест губернатора вызвал широчайший резонанс в регионе. На улицы Хабаровска и других городов несколько дней подряд выходят тысячи людей, чтобы поддержать Фургала и требовать его возвращения в краевую столицу.
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Главные новости к утру 14 июля

Коммерсантъ00:03

Названы имена возможных преемников Фургала

Lenta.ruвчера в 18:01

В ЛДПР назвали трех кандидатов на смену Фургалу

URA.Ruвчера в 19:25

Жириновский считает, что врио губернатора Хабаровского края должен быть представитель ЛДПР

ТАССвчера в 18:54

Названы кандидаты на смену Фургала от ЛДПР

Телеканал 360°вчера в 18:24

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

РИА Новостивчера в 21:12

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

РБКвчера в 16:48
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Росбалт вчера в 07:56
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Общество

Скандальную судью Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
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Политика

Трамп освободил экс-советника Стоуна от штрафа и тюремного срока

Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего экс-советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, не только от необходимости отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа.
РБК 03:16
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия вчера в 18:17
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Шоу-бизнес

Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр

Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
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Технологии

SoftBank может вывести Arm на публичное размещение акций

Как сообщает The Wall Street Journal, владеющая британским разработчиком процессорных архитектур японская корпорация SoftBank рассчитывает вывести Arm на публичное размещение акций.
3DNews 00:40
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
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Футбол

В матче команд ПФЛ судья ударил игрока

Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца». Видео инцидента появилось в интернете.
BetOn 01:42
Общество

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
16
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости вчера в 04:58
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
14
Экономика

Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»

Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
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Происшествия

Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае

По предварительной информации, произошел разлив около 9 т нефти на площади 400 кв. м. Нефть попала в ручьи Безымянный, Кривой, Голый.
Газета.Ru 03:00
2
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Экономика

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия вчера в 10:16
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Здоровье

Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии

Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.
Московский Комсомолец 01:55
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

У кого-то получилось достичь договоренности с Роспотребнадзором, а у кого-то нет.
Vprognoze.ru вчера в 02:18
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Технологии

Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
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Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
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