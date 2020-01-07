Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

По данным фракции, все, кто получил деньги, остались довольны и благодарили политика. Ранее в сети появилось видео, на котором Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади. Он называл людей "крепостными и холопами".

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

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