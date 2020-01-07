Общество
Газета.RuВ ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
По данным фракции, все, кто получил деньги, остались довольны и благодарили политика. Ранее в сети появилось видео, на котором Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади. Он называл людей "крепостными и холопами".
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
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Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру для смартфона
Компания Samsung на выставке CES 2020 представила виртуальную клавиатуру SelfieType на базе искусственного интеллекта.
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Политика
Иран сделал шаг по выходу из соглашения по ядерной программе
Напомним, 15 июля 2015 года между Ираном и странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) было достигнуто соглашение по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Политика
Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии
Частный международный медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, - утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Шоу-бизнес
Серябкина в голубом меховом лифчике на снегу восхитила подписчиков
Грудь певицы оказалась скрыта за меховым голубым лифчиком. При этом стоит артистка на снежном склоне при явно минусовой температуре.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Алжир выступил против переброски через страну турецких военных в Ливию
Абд аль-Ваххаб Заим подчеркнул, что позиция президента Алжира Абдельмаджида Теббуна не допускает предоставления турецким военным права прохода через страну в Ливию.
Общество
Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала
На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Общество