Политика

REGNUMREGNUMВ ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
Читать в источнике
Комментировать369

Подробнее о событии

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу

РИА Новости21:12

ЛДПР назвала кандидатов на смену Фургалу

Коммерсантъ17:22

Жириновский считает, что врио губернатора Хабаровского края должен быть представитель ЛДПР

ТАСС18:54

Названы кандидаты на смену Фургала от ЛДПР

Телеканал 360°18:24

Названы имена возможных преемников Фургала

Lenta.ru18:01

В ЛДПР назвали трех кандидатов на смену Фургала

URA.Ru19:25

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

РБК16:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:04, Ашберн
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
12
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
608
Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

Вести.Ru 20:40
20
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
1
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,8K
Армия и оружие

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Технологии

Ученый из Оксфорда рассказал, что такое суперискусственный интеллект

Ученый считает, что человечество уже стоит на пороге создания суперискусственного интеллекта.
Anonsens 20:16
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
6
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
1
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
3
Здоровье

Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает

Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
НГС.Кемерово 21:00
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
144
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

Рэпер Элджей в своем «Инстаграме» показал подарок, который ему подарила его жена Настя Ивлеева на день рождения.
CT news 03:30
140
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
9
Киберспорт

Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward

Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk вчера в 14:24
14
Происшествия

В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Происшествия

В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро

Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Происшествия

Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля

Телеканал Санкт-Петербург 07:37
15
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
70
Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
5
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
3
Общество

Отключение воды в Южно-Сахалинске переносится

В связи с произошедшим в Южно-Сахалинске аварийным отключением электроэнергии было принято решение минимизировать неудобства горожан и сдвинуть сроки запланированного на 14 июля отключения холодного водоснабжения.
Сахалин.Инфо 22:55
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
1K
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
7,6K
Общество

В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

RT на русском 20:27
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
35
Происшествия

В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса

Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
168
Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Политика

Первый заместитель покидает Абрека Челтыгмашева

Первый заместитель главы администрации Аскизского района Хакасии Галина Новикова покидает свой пост.
ИА Хакасия 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное