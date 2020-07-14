Политика
REGNUMВ ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
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Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
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Из антител лам создали антикоронавирусные нано-антитела
ТАСС Наука 08:29
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Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Армия и оружие
Постановление о светомаскировке и комендантском часе напугало жителей Украины
Установление специального режима светомаскировки и введение комендантского часа, как следует из постановления КМ Украины, начинается немедленно после приказа Верховного Главнокомандующего, то бишь ни дня не служившего в каких-либо войсках Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 14:09
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
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Газета.Ru 05:23
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Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
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BYD представила первый в мире автомобиль с поддержкой 5G-сетей
По информации издания, Поднебесная выпустила первый автомобиль на планете, который имеет уникальное свойство поддерживать 5G-сети.
Лезги газет 17:06
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
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Росбалт 07:56
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Космос
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Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Соскин предрек Украине серьезные потрясения хуже кризиса в Донбассе
Гражданская война на юго-востоке Украины может показаться "детской игрушкой" по сравнению с теми серьезными потрясениями, которые ожидают страну в будущем.
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