Политика

REGNUMREGNUMВ ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Главные новости к утру 14 июля

Коммерсантъ00:03

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на смену Фургалу

РИА Новостивчера в 21:12

В ЛДПР назвали трех кандидатов на смену Фургала

URA.Ruвчера в 19:25

Жириновский считает, что врио губернатора Хабаровского края должен быть представитель ЛДПР

ТАССвчера в 18:54

Названы кандидаты на смену Фургала от ЛДПР

Телеканал 360°вчера в 18:24

Названы имена возможных преемников Фургала

Lenta.ruвчера в 18:01

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

РБКвчера в 16:48
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Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК 12 июля в 21:45
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REGNUM 00:23
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Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Evo-rus.com вчера в 07:23
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Экономика

Стоимость российского анальгина в июне выросла на 38%

Отмечается, что в зависимости от популярности производителя цены на данное лекарство выросли до 38%.
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Правительством РФ были утверждены правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576).
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Marvel выбирает нового злодея в фильме о Мстителях

Новым антагонистом в следующих фильмах о Мстителях может стать кто-то от инопланетной расы Скруллов или Крия.
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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля.
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Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова снялась голой в летней фотосессии

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5 функций, которые мозг выполняет во время сна

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Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
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Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
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Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
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Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
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Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
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Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
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