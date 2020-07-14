Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

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