Globallookpress / Komsomolskaya Pravda В пресс-службе Владимира Жириновского прокомментировали сообщения о том, что лидер ЛДПР переписывался с депутатом Верховной рады Ильей Кивой во время заседания.

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

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