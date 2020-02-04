Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

Globallookpress / Komsomolskaya Pravda В пресс-службе Владимира Жириновского прокомментировали сообщения о том, что лидер ЛДПР переписывался с депутатом Верховной рады Ильей Кивой во время заседания.
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