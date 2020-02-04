Политика
РЕН ТВВ ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады
Globallookpress / Komsomolskaya Pravda В пресс-службе Владимира Жириновского прокомментировали сообщения о том, что лидер ЛДПР переписывался с депутатом Верховной рады Ильей Кивой во время заседания.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Общество
«Магнит» приостановил поставки китайских овощей и фруктов
Общество
Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Экономика
Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко
Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Интернет
Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям
Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Кино
Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel
Сервис Disney Plus представил первые кадры из своих предстоящих сериалов по вселенной Marvel— «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Происшествия
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Санкину грозит до 15 лет лишения свободы. Пока идет следствие, Калининский районный суд оставил его под домашним арестом.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове
Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Наука
Песчаные дюны могут «общаться» друг с другом
В основном работа по моделированию поведения песчаных дюн проводилась в числовом виде, однако часть исследовательской команды спроектировала и простроила уникальную экспериментальную установку, которая позволила ученым наблюдать за дюнами в течение долгого времени.
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео
С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.