Политика
REGNUMВ ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
Читать в источнике
Оценить20
Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны.
— Игорь Лебедев, российский политикФАН 16:06
с чего всё началось
"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], - исключительно победа ЛДПР", - резюмировал Лебедев. Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".ТАСС15:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс 16:20
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
РИА Новости 16:17
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до «цифрового» уровня
Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
РИА Новости 20:06
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Футбол
Фанаты аргентинской «Химнасии» устроили невероятную встречу Марадоне
Фанаты аргентинского клуба «Химнасия» из Ла-Платы очень тепло поприветствовали нового главного тренера команды — легенду мирового футбола Диего Марадону.
Sport24.ru 18:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Футбол
Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 17:05
Космос
Космическое пиратство: Как США захватывают околоземное пространство
Чиновники ЕКА заявили, что маневры по предотвращению столкновений, подобные тому, который Aeolus выполнил вчера, могут стать гораздо более распространёнными в ближайшие несколько лет.
Царьград 05:00
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
18 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв
По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.
Твой Иркутск 22:20
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Гаджеты
Сдвоенная вдвижная фронтальная камера и основная четырехмодульная: опубликованы изображения и характеристики смартфона Vivo V17 Pro
iXBT.com 13:35
Кино
О красноярской путешественнице бабе Лене сняли документальный фильм
Городские новости. Красноярск 05:00
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») набирает 65,64% после обработки 0,07% протоколов.
Коммерсантъ 15:48
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30