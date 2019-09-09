Политика

REGNUMREGNUMВ ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
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Игорь Лебедев
Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны.
— Игорь Лебедев, российский политикФАН 16:06
с чего всё началось

В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»

"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], - исключительно победа ЛДПР", - резюмировал Лебедев. Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".
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