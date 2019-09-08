Политика
Национальная служба новостейЛДПР отстаивает перед ФБК свой успех на выборах в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев прокомментировал слова представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, который заявил, что успех либерально-демократической партии на выборах в Хабаровском крае стал возможным благодаря "умному голосованию".
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Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны.
— Игорь Лебедев, российский политикФАН вчера в 16:06
с чего всё началось
"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], - исключительно победа ЛДПР", - резюмировал Лебедев. Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".ТАССвчера в 15:23
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В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»
Взгляд.рувчера в 15:18
В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии из-за «умного голосования»
Lenta.ruвчера в 16:14
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