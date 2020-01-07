Общество
РИА НовостиВ ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
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Шоу-бизнес
Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах
Общество
В Петербурге сегодня откроется фестиваль огня «Рождественская звезда»
Вечером во вторник, 7 января, в Санкт-Петербурге откроется второй фестиваль огня «Рождественская звезда».
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Кино
Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа
Портал Boxofficemojo назвал самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа.
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Игры
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Хоккей
Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
Футбол
«Тоттенхэм» остался без Сиссоко до апреля
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в 21-м туре премьер лиги против «Саутгемптона» (0:1). 6 января 30-летний полузащитник перенес операцию на коллатериальных связках правого колена.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Гаджеты
Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть
Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Армия и оружие
Азербайджанский пограничник погиб при обстреле на границе с Арменией
Азербайджанский пограничник погиб на границе с Арменией в результате обстрела с противоположной стороны.
Футбол
«Вест Хэм» интересуется Пёнтеком
«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Милана» Кшиштофу Пёнтеку.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Авто
Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске
"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гаджеты
Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.