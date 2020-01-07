Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46

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В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости08:40

В окружении Жириновского объяснили, зачем он раздавал деньги и чебуреки на Красной площади

URA.Ru09:51

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Lenta.ru08:33

Эксперты по этикету объяснили, почему Жириновский поступил безнравственно, раздавая деньги

Вечерняя Москва09:03

В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

Москва 2409:34

Жириновский заявил, что эпизод с раздачей денег на Красной площади искажен и вырван из контекста

Эхо Москвы09:34

Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет

Национальная служба новостей03:58
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Шоу-бизнес

Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах

Московский Комсомолец 11:17
Общество

В Петербурге сегодня откроется фестиваль огня «Рождественская звезда»

Вечером во вторник, 7 января, в Санкт-Петербурге откроется второй фестиваль огня «Рождественская звезда».
АБН вчера в 23:41
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки

40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Газета.Ru 10:03
Политика

Путин посетил военный командный пункт России в Сирии

Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Газета.Ru 12:21
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Кино

Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа

Портал Boxofficemojo назвал самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа.
Южный Федеральный 01:12
Политика

Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Вести.Ru 04 января в 12:40
Игры

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Политика

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

ТАСС 10:37
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН вчера в 19:37
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Бомбардир.ру 06:50
Хоккей

Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
RT на русском 11:58
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
РБК 08:15
Футбол

«Тоттенхэм» остался без Сиссоко до апреля

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в 21-м туре премьер лиги против «Саутгемптона» (0:1). 6 января 30-летний полузащитник перенес операцию на коллатериальных связках правого колена.
Спорт день за днем 12:10
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Российская газета 11:24
Гаджеты

Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Телеканал 360° 12:51
Армия и оружие

Азербайджанский пограничник погиб при обстреле на границе с Арменией

Азербайджанский пограничник погиб на границе с Арменией в результате обстрела с противоположной стороны.
ТАСС 12:04
Футбол

«Вест Хэм» интересуется Пёнтеком

«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Милана» Кшиштофу Пёнтеку.
Евро-футбол.ру 10:16
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 05:09
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:17
Гаджеты

Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i

ITZine.ru вчера в 09:18
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
Гаджеты

Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Rusargument 05 января в 06:49
Культура

Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде

Профиль 09:52
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