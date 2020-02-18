Армия и оружие
RT на русскомВ ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что уничтожила в порту Триполи турецкое судно с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.
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Футбол
Юрген Клопп: «Добро пожаловать на „Энфилд“. Еще ничто не кончено»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). — Это не должно было случиться, но это случилось, — цитирует BBC Клоппа.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Экономика
Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Культура
Берлинский кинофестиваль проверит возможную связь своего основателя с нацистским режимом в Германии
Накануне стало известно, что к расследованию будет привлечен Институт современной истории, созданный после войны в том числе для изучения нацистского периода в истории Германии.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Технологии
Создан «антишпионский» браслет для подавления микрофонов
Общество
В Apple заявили об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Политика
Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Армия и оружие
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
Военные России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийском Идлибе, между ними есть полное понимание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Спорт
Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4
Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Культура
МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу
Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе
В результате украинские военные отошли к своей основной линии передовых позиций.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Авто
Бренд Holden прекратит существование
Компания Holden выпускала автомобили в Австралии с 1948 года, а последний собранный седан Commodore, сошедший с конвейера в октябре 2017 года, стал 7 687 675 по счету.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Футбол
«Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко).
Космос
Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные
Как указывается на сайте ESA, через 21 час после старта зонда были включены два датчика магнитометра: данные, собранные инструментом, уже были получены специалистами на Земле и подтвердили, что прибор работает исправно.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.