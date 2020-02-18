Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что уничтожила в порту Триполи турецкое судно с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.

В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

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