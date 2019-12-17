Экономика

Украина.руУкраина.руВ ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года

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Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
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РИА Новости15:43

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