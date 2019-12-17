Экономика
Украина.руВ ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года
Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:34, Ашберн
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Авто
Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам
С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии
Напомним, 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии, который ознаменовал собой конец антитеррористической операции Анкары "Источник мира" против курдских террористов и запрещенного в РФ "Исламского государства" 1.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Футбол
Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги
«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Киберспорт
В Dota 2 вернули отдельный матчмейкинг для одиночных игроков
Valve выпустила обновление для матчмейкинга в Dota 2. Разработчики вернули отдельную очередь для одиночных игроков, а также увеличили количество допустимых комбинаций групп для командного поиска.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк решила закрыть свой магазин одежды в Москве
23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна закрывает в Москве магазин одежды, сообщает «Комсомольская правда».
Футбол
Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.