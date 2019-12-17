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Политика Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни Стоит отметить, что приговоренный к смертной казни Мушарраф сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах и на родину возвращаться не торопится.

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