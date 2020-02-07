Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий. В январе в ЛНР сообщали об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней режима тишины.
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