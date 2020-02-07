Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий. В январе в ЛНР сообщали об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней режима тишины.
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В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

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В рамках визита запланирована встреча Лаврова с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, а также переговоры с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
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