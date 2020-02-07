Армия и оружие
RT на русскомВ ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий. В январе в ЛНР сообщали об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней режима тишины.
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Обнародовано экстренное заявление об уничтожении ВСУ ополченцев ЛНР под Золотым
Аргументы недели13:29
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