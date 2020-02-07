Армия и оружие
RT на русскомВ ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий. В январе в ЛНР сообщали об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней режима тишины.
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Общество
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
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Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
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В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
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Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших
В МИДе Японии заявили, что карантин круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого 3700 человек, в том числе 24 из России, закончится 19 февраля.
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Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
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Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
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В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП
Футбол
Смолов сравнил переход в «Сельту» с сериалом
На следующий день все документы были подписаны. По мнению Смолова, трансфер в «Сельту» похож на сюжет сериала.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа
На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Происшествия
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Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Происшествия
МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании
Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Общество
Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов
Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере.