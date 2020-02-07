Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий. В январе в ЛНР сообщали об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней режима тишины.
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В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости14:43

В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко

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В ЛНР заявили, что сбили разведывательный беспилотник украинской армии

ТАСС15:18

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В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

RT на русском14:01

В ЛНР сообщи о четверых погибших военных при обстреле со стороны Украины

РБК16:50

В ЛНР сбили беспилотник – разведчик ВСУ

REGNUM15:47
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Общество

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM 06:54
Экономика

Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

RT на русском 14:04
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Коммерсантъ 03:45
Армия и оружие

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Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Газета.Ru 03:15
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Общество

Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших

В МИДе Японии заявили, что карантин круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого 3700 человек, в том числе 24 из России, закончится 19 февраля.
Вести.Ru 13:30
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В Курск приедет главный трансплантолог Минздрава РФ

Сообщается, что Сергей Готье будет обсуждать программу по донорству и трансплантации органов в Курской области.
46ТВ 05 февраля в 07:17
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру 09:49
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной

Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
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Общество

Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн

В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
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В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС вчера в 17:25
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Смолов сравнил переход в «Сельту» с сериалом

На следующий день все документы были подписаны. По мнению Смолова, трансфер в «Сельту» похож на сюжет сериала.
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Культура

The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)

Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
ИноСМИ 16:12
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета 10:18
Политика

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

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Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Политика

С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
РБК 13:02
Происшествия

В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса

В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
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Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 14:05
Происшествия

МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
РИА Новости 08:42
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
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Происшествия

В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад

Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 14:47
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 06:29
Общество

Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов

Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Газета.Ru 15:12
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Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату

Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере.
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