Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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