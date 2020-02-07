Армия и оружие
РИА НовостиВ ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
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