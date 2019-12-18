Экономика
ИзвестияВ ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
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