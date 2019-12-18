Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

ТАСС06:15

Жителям Донбасса подняли пенсии

REGNUM09:33

ДНР и ЛНР объявили о предстоящем повышении пенсий

News.ru07:30

Пенсии граждан ЛНР и ДНР вырастут на 20% с 1 января 2020 года

Аргументы и Факты07:38

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

Известия10:59

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

РИА Новости04:57

ЛНР вслед за Донецком увеличила размер пенсий

ИА Новороссия05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Политика

Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Вести.Ru 14:50
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
РИА Новости 16:54
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

РИА Новости 12:43
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:16
Политика

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

Российская газета 16:17
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Общество

Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей

В результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла зарплата учителей, и сейчас средняя зарплата превышает 115 000 рублей в месяц, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Интерфакс 05:59
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 14:06
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Газета.Ru 05:06
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

ToDay News Ufa 10:05
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ 07:08
Политика

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
РИА Новости 13:38
Политика

МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов

Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Газета.Ru 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное