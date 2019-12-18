Экономика
ИзвестияВ ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
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Общество
В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Футбол
Ургант прочитал хокку про Дзюбу в эфире Первого канала
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала продекламировал японское трёхстишие хокку про нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Киберспорт
В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Армия и оружие
Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться
Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Здоровье
Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Политика
В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году
Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
Энергетика
Нефть: отчет API сдержал рост котировок
Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Музыка
Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом
Глава Чечни Рамзан Кадыров «взял под крыло» хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, после конфликта рэпера с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым.
Происшествия
Врачи не смогли спасти пациента из-за нехватки материалов на Камчатке
Мужчина скончался в больнице из-за нехватки расходных материалов. Трагедия произошла в среду, 18 декабря, в камчатской краевой больнице.
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»
Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров
Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
Армия и оружие