Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
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В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

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Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

ТАСС06:15

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