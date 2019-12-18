Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
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В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

Известия18 декабря в 10:59

Жителям Донбасса подняли пенсии

REGNUM18 декабря в 09:33

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

РИА Новости18 декабря в 04:57

Пенсии граждан ЛНР и ДНР вырастут на 20% с 1 января 2020 года

Аргументы и Факты18 декабря в 07:38

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

ТАСС18 декабря в 06:15

ДНР и ЛНР объявили о предстоящем повышении пенсий

News.ru18 декабря в 07:30

ЛНР вслед за Донецком увеличила размер пенсий

ИА Новороссия18 декабря в 05:53
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Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Гаджеты

Компания Huawei установила абсолютный рекорд по продажам

Известно, что разработчики из Huawei прилагают максимум своих усилий, чтобы не только улучшить показатели по продажам смартфонов, но и установить абсолютный рекорд в этой отрасли.
Goroday.ru 03:58
Экономика

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
РБК 04:04
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году передаст ВМФ России четыре атомные подлодки

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в ОПК РФ информировало о том, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные упомянутые Криворучко и две дизель-электрические (первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт" и "Волхов" проекта 636.3).
Инфорос 03:04
Происшествия

Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Взгляд.ру 04:39
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Соседка рассказала о семье стрелявшего на Лубянке

РЕН ТВ 01:05
Шоу-бизнес

Блогер Манукян признался Ольге Бузовой в любви

«Люблю», - коротко написал под публикацией блогер. На его комментарий Ольга ответила Давиду сердечками.
ГЛАС.RU 04:25
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
ТАСС 00:02
Происшествия

Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке

РИА Новости Крым 02:04
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
ТАСС 04:17
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»

В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».
Эксперт Северо-Запад 02:29
Кино

Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 04:32
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Футбол

Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
КП - Волгоград 03:35
Авто

Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию

Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Автоновости дня вчера в 08:52
Политика

Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Известия 04:18
Общество

«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
REGNUM 02:51
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
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Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки

Новый ГАЗ-2410 практически без пробега 30 лет простоял в гараже, рядом с автомобилем обнаружили четыре ящика советской водки, рассказал блогер Roma Urraco на своем канале на YouTube.
Sibnet Новости 03:25
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Политика

В Киеве заявили, что по итогам переговоров с РФ по газу нет предательства нацинтересов

Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.
ПРАЙМ 04:45
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Денис Владимирович Пушилин
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