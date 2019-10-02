Политика
RT на русскомВ ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика
Пресс-секретарь Кучмы опубликовала его письмо о «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».
News.ru 07:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Политика
Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Политика
Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
Под Камышином через реку переправят танковый батальон
На полигоне Камышинский инженеры мотострелкового соединения ЮВО примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением ВДВ, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе Южного военного округа.
Newdaypost.ru 03:25
Политика
На Украине согласование «формулы Штайнмайера» назвали техническим шагом
Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
REGNUM 04:42
Футбол
РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов
«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Здоровье
Врач назвала неожиданную причину головной боли
Вероятность "заполучить" головную боль спазматического характера в холодное время года возрастает, поскольку зачастую причины такого плохого самочувствия кроются в том, что человек банально замерз, пишет "Российская газета".
РЕН ТВ 00:45
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Здоровье
Медики рассказали, как справиться с повышенным давлением без лекарств
Гипертония или повышенное артериальное давление при отсутствии профилактики и лечения может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульта или тромбоза.
Актуальные Новости 01:00
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров, пишет «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru 30 сентября в 10:19
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Транспорт
Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели
Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
ТАСС вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21