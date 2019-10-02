Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
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Главы ДНР и ЛНР отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом

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ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия

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В Донбассе оценили «формулу Штайнмайера» и предостерегли Зеленского

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Главы ДНР и ЛНР сделали совместное заявление по подписанию «формулы Штайнмайера»

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Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»

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Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Политика

Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН.
Lenta.ru 09:11
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Под Камышином через реку переправят танковый батальон

На полигоне Камышинский инженеры мотострелкового соединения ЮВО примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением ВДВ, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе Южного военного округа.
Newdaypost.ru 03:25
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На Украине согласование «формулы Штайнмайера» назвали техническим шагом

Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
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«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов

«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
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Врач назвала неожиданную причину головной боли

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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

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«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
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Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
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Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
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Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову

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