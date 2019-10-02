В противном случае, говорится в заявлении, Украина нарушит Минские соглашения, а ДНР и ЛНР не будут придерживаться нового закона. Пушилин и Пасечник призвали Зеленского выйти на прямой диалог с республиками.

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

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