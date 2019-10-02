Политика
ИзвестияВ ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
В противном случае, говорится в заявлении, Украина нарушит Минские соглашения, а ДНР и ЛНР не будут придерживаться нового закона. Пушилин и Пасечник призвали Зеленского выйти на прямой диалог с республиками.
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Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Экономика
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 30 сентября в 08:21
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 02:12
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Политика
Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России
Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.
BFM.ru 05:47
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru вчера в 00:34
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru 05:45
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
В Евросоюзе прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»
Представитель внешнеполитической службы ЕС прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера».
Журналистская правда 07:49
Футбол
Александр Панов хочет видеть в «Спартаке» Арсена Венгера
Экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» рассказал об отставке Олега Кононова и новом тренере красно-белых.
Спорт-Экспресс 07:54
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 29 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41