с чего всё началось

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня". Представитель ЛНР в минской рабочей группе Родион Мирошник заявил, что не намерен комментировать информацию о его аресте, назвав это фейком.

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

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