Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня". Представитель ЛНР в минской рабочей группе Родион Мирошник заявил, что не намерен комментировать информацию о его аресте, назвав это фейком.
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с чего всё началось
Ранее украинский портал «ОстроВ
» со ссылкой на источники сообщил, что глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и арестован.
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Сообщение об аресте главы МВД ЛНР Игоря Корнета назвали фейком

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В ЛНР опровергли сведения об аресте главы МВД Корнета

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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