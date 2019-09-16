Политика
Газета.RuВ ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня". Представитель ЛНР в минской рабочей группе Родион Мирошник заявил, что не намерен комментировать информацию о его аресте, назвав это фейком.
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с чего всё началось
Ранее украинский портал «ОстроВ» со ссылкой на источники сообщил, что глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и арестован.Взгляд.ру09:02
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
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На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
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Хески считает, что Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи
Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески считает, что цвет кожи влияет на трудоустройство тренеров.
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Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Футбол
Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака» после поражения от «Урала»
В матче девятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" проиграл "Уралу" со счетом 1:2. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов после матча сообщил руководству клуба о желании оставить свой пост.
Вести.Ru 09:15
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Гран-при Сингапура может не состояться из-за лесных пожаров
Нева Спорт вчера в 16:04
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Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 12 сентября в 18:02
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Экономика
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Челнинские известия вчера в 01:10
Футбол
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Нева Спорт 08:44
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Происшествия
Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
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РБК 14 сентября в 11:59
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
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Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
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Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19