Политика
РБКВ ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета
Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».
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Политика
Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, заявил Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки находятся в САР незаконно.
Политика Сегодня 13:45
Общество
Отлов бродячих животных обязали снимать на видео
Минприроды подготовило рекомендации по отлову безнадзорных животных.
Вести.Ru 04:45
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 16:07
Политика
Песков прокомментировал информацию об интеграции России и Белоруссии
Ранее сообщалось, что Минск и Москва намерены принять единый налоговый и гражданский кодексы с января 2021 года Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не определены сроки утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:01
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запускает Wi-Fi 6
Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.
News.ru 10:56
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика
Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре
Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.
Ридус 13:14
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Имя удачливого москвича не сообщается. В августе житель Калининграда выиграл в лотерею более 3,5 миллиона, потратив на билет 40 рублей.
РИА Новости 10:59
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
ИнфоСМИ 14 сентября в 04:48
Футбол
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
В Цюрихе прошла церемония жеребьевки клубного чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 по 21 декабря.
Bookmaker-ratings.ru 10:09
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Здоровье
В липецком здравоохранении началась смена главных врачей
Липецкие новости 11:20
Гаджеты
Китайцы продают Samsung Galaxy Fold за $5000
Только корейцы не учли предпринимательскую жилку китайцев. Последние уже продают свои Galaxy Fold только с наценкой.
The GEEK 13:30
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.
За рулем 07:26
Политика
«Северному потоку-2» может оказаться в патовой ситуации
Судно Solitaire, производящее работы по укладке трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта строительства «Северный поток-2», приближается к территории Дании.
Наша версия 13:52
Технологии
В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35